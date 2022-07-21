Интимсити
Один из главных сайтов для работы, по которому у девочек вечно вопросы как обойти блокировку очередную или новое рабочее зеркало. Поэтому сздала для интимсити отдельно тему. Буду по мере возможности добавлять ответы на вечные проблемы: как создать и подтвердить анкету, там с этим проблема как я понимаю. Пробивка клиентов. И другие ньюансы по нему, которых хватит на отдельно обсуждение.
Вы знали, что intimcity nl (интимстори) это мусора? Главная цель сайта — сбор Вашей личной информации. Поэтому обязательное условие, чтобы пройти проверку анкеты надо отослать ню фото лист с названием сайт интимсити нл и паспортом.
Догадайтесь с трёх раз для чего админам это надо?
Правильно! Чтобы весь компромат на каждую лежал по папочкам.
Да, пробивка есть, можно пробить клиента, но если не добавляешь человека в общую клиентскую базу тогда блокируют!
Короче там тотальный сбор улик, доказательств и всего остального начиная от паспортных данных, биографии и остальное вплоть до кто твои родители.
Мой Вам совет, бегите от туда пока не поздно иначе будут проблемы!
Я бы вовсе бойкотировал такие мусорские сайты как эти, сильно жирный подарок им много будут знать, плохо могут спать. 😆 Лучше рекламируйтесь в телеграмм каналах размещайте частные объявления и спокойно работайте!