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Сайт intimcity Опрос открыт в Мар 31, 2023

  
  
  
  
  
  
  
  

Интимсити

 
Россия
Последний пост от teddy 35 минут назад
2 Сообщения
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 Алёна Селезнева
(@alena)
Активная Admin
С нами: 9 месяцев назад
Сообщения: 7
Topic starter 31.03.2023 23:04  

Один из главных сайтов для работы, по которому у девочек вечно вопросы как обойти блокировку очередную или новое рабочее зеркало. Поэтому сздала для интимсити отдельно тему. Буду по мере возможности добавлять ответы на вечные проблемы: как создать и подтвердить анкету, там с этим проблема как я понимаю. Пробивка клиентов. И другие ньюансы по нему, которых хватит на отдельно обсуждение.

Тема была редактированна 4 недели назад от Алёна Селезнева

   
teddy reacted
Цитата
Метки темы
Москва
 teddy
(@teddy)
Новая
С нами: 1 час назад
Сообщения: 1
26.04.2023 14:27  

Вы знали, что intimcity nl (интимстори) это мусора? Главная цель сайта — сбор Вашей личной информации. Поэтому обязательное условие, чтобы пройти проверку анкеты надо отослать ню фото лист с названием сайт интимсити нл и паспортом.

Догадайтесь с трёх раз для чего админам это надо?

Правильно! Чтобы весь компромат на каждую лежал по папочкам.

Да, пробивка есть, можно пробить клиента, но если не добавляешь человека в общую клиентскую базу тогда блокируют!

Короче там тотальный сбор улик, доказательств и всего остального начиная от паспортных данных, биографии и остальное вплоть до кто твои родители. 

Мой Вам совет, бегите от туда пока не поздно иначе будут проблемы!

Я бы вовсе бойкотировал такие мусорские сайты как эти, сильно жирный подарок им много будут знать, плохо могут спать. 😆  Лучше рекламируйтесь в телеграмм каналах  размещайте частные объявления и спокойно работайте!


   
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Метки темы:  Москва (1) ,

Недавно просмотрено пользователями: teddy 7 минут назад.

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