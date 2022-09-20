Закрепленные объявления
🇨🇵ФРАНЦИЯ. УСЛОВИЯ ВИП УРОВНЯ.
vip
1566
🇨🇵ФРАНЦИЯ. УСЛОВИЯ ВИП УРОВНЯ.
Доход в час: 250 EUR
% Модели: 50%

🇨🇵 FRANCE 🇫🇷 PARIS 🇫🇷 Дорогие девушки, элитное агентство Франции ищет новые лица для работы в сфере эскорт. 🇨🇵Агентство с многолетним опытом, приглашает девушек на работу в Париж. Наши условия работы🇨🇵: 📍Все первоначальные расходы агентство берет на себя! 📍Никаких денег от вас не требуется! 📍Знание языков не требуется. 📍Мы гарантируем полную конфиденциальность и безопасность. 📍Менеджер […]

Теги
Эскорт ЕвропаАвстрия
Подробнее
Обеспечим жильём и работой в Париже
vip
1294
Обеспечим жильём и работой в Париже
Доход в час: 350 EUR
% Модели: %

ПАРИЖ! НИЦЦА! КАННЫ! 🇫🇷полностью кредитуем дорогу и аренду жилья📍300 -350 евро – 1 час, самый высокий прайс в Европе!60/40 % – самый высокий процент в Европе !Прямой работодатель!Агенство с отличной репутацией находиться в рейтинге поверенных «Ферма»https://shpargalka.work/ferma/vipescortaphrodite/Пароль для входа 1234554321РАБОТАЕМ С 2008 года! ⭐️⭐️⭐️ ЛУЧШЕЕ И И САМОЕ ПЕРВОЕ АГЕНСТВО В ПАРИЖЕ📍ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕВУШЕК!ЖИЛЬЁ ИЩЕМ, […]

Теги
Эскорт ЕвропаАвстрия
Подробнее
Топ ТУРЫ От ВЕДУЩИХ АГЕНСТВ МИРА .20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
vip
1310
Топ ТУРЫ От ВЕДУЩИХ АГЕНСТВ МИРА .20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Доход в час: 300 EUR
% Модели: %

ОТКРЫТ НАБОР В МЕСТА ПРОВЕРЕННЫЕ ТЫСЯЧАМИ ДЕВУШЕК, ТОП МЕСТА.ТОП-ТУРЫ: ИТАЛИЯ ИЗРАИЛЬ ДУБАЙ КРЫМ ФРАНЦИИ ЛОНДОН ТУРЦИЯ ИСПАНИИ ЛАТВИИ ЛИТВА СЕРБИИ АРМЕНИИ АМЕРИКА ГРЕЦИЯ ШВЕЙЦАРИИ ШВЕЦИЯ ИОРДАНИЯ КАТАР Мы даем:  КРЕДИТАЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ ВЫЕЗД С ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА БЕЗОПАСТНЫЕ МЕСТА ВСЕ 50/50 ВАША СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ ,ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАСПИСАН, ЗАРАБОТОК ОТ […]

Теги
Эскорт ЕвропаАвстрия
Подробнее
‼️Работа для девушек в Чехии‼️ Отличные условия‼️
vip
765
‼️Работа для девушек в Чехии‼️ Отличные условия‼️
Доход в час: 120 EUR
% Модели: %

Милые девочки! 🇨🇿 🇨🇿🇨🇿Предлагаем вам работу в сфере досуга в нашем салоне/клубе с баром, охраной, посадочными местами ‼️Принимаем девушек любого типажа. МЫ НЕ АГЕНСТВО, вы общаетесь напрямую с РУКОВОДСТВОМ❗️ Мы работаем успешно много лет на территории Чехии. У нас два раскрученных клуба с площадью более 360 м2. Мы предлагаем Вам: 📍 заработок с консумации и […]

Теги
Работа в досугеЭскорт ЕвропаАвстрия
Подробнее
Обычные объявления
Допы для инди. Рим! Милан! Париж! Лондон!
18
Допы для инди. Рим! Милан! Париж! Лондон!
Доход в час: 300 EUR
% Модели: %

🇫🇷PARIS🇫🇷 🇬🇧LONDON🇬🇧 🇮🇹ROME🇮🇹ITALI🇮🇹 💛Срочно! Кто сейчас там?💛 🌕Допы от агенства Royal Adora! 🌑С 5ти летним стажем. 🌕Безопасность девушек на первом месте! 🌑Клиентов проверяю по мировым чс. 🌕Гарантирую безопасность и анонимность! 🌑Работаю по рекламам (5-6 сайтов плачу я) или типажкам. 🌕50/50 с работой по 2-4 клиента в день 🌑Не против вашего сотрудничества с другими менеджерами 🌕График […]

Теги
Проститутка ЕвропаИталия
Подробнее
Италия срочно Много работы любой типаж
15
Италия срочно Много работы любой типаж
Доход в час: 300 EUR
% Модели: %

<span;>●●●●●●●●●●● <span;>Италия 🚨 <span;>туры от 15 дней. <span;>- Кредитуем всю поездку( ЕСЛИ ЭТО НУЖНО) <span;>- Расходы/доходы 50/50 <span;>- Рабочая виза не нужна, все документы мы делаем <span;>💸Ценовая политика: <span;>Час в АПАРТАМЕНТАХ 200€ <span;>На выезде 300€ <span;>💸В среднем доход: <span;>8000-10000€ за 2 недели. <span;>Допы ваши 100% <span;>Проживание апартаментах по 1 девушке <span;>ДОПЫ 100% ДЕВ +393512840818

Теги
Эскорт ЕвропаИталия
Подробнее
Италия срочно Много работы любой типаж
9
Италия срочно Много работы любой типаж
Доход в час: 300 EUR
% Модели: %

  💠🇮🇹🇮🇹💠🇮🇹🇮🇹💠🇮🇹🇮🇹💠 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 ИТАЛИЯ🇮🇹🇮🇹🇮🇹 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Мы работаем тут 13 лет ЛУЧШЕЕ МЕСТО ОТЛИЧНОГО ЗАРАБОТКА В КОРОТКИЙ СРОК!!! 🟣От 15.000€. 30.000€. 🟣 чистыми за 30 дней РАБОТА ПОД ИНДИ! ❌❗️❌ ВАША БЕЗОПАСТНОСТЬ ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ ❌❗️❌ НЕ КЛУБ!!! 👍3500€ ЗА НЕДЕЛЮ ЭТОТ МИНИМУМ ГАРАНТИРОВАН И ЭТО БЕЗ УЧЕТА ДОПОВ !! 🔔🔔🔔 👑 ДОПЫ ,ЧАЙ,ПОДАРКИ – ПОЛНОСТЬЮ […]

Теги
Эскорт ЕвропаИталия
Подробнее
Италия САМЫЙ РАЗГАР 15 ДНЕЙ 15000ЕВРО УСПЕЙТЕ КРАСИВЫЕ
12
Италия САМЫЙ РАЗГАР 15 ДНЕЙ 15000ЕВРО УСПЕЙТЕ КРАСИВЫЕ
Доход в час: 300 EUR
% Модели: %

💠🇮🇹🇮🇹💠🇮🇹🇮🇹💠🇮🇹🇮🇹💠 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 ИТАЛИЯ🇮🇹🇮🇹🇮🇹 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Мы работаем тут 13 лет ЛУЧШЕЕ МЕСТО ОТЛИЧНОГО ЗАРАБОТКА В КОРОТКИЙ СРОК!!! 🟣От 15.000€. 30.000€. 🟣 чистыми за 30 дней РАБОТА ПОД ИНДИ! ❌❗️❌ ВАША БЕЗОПАСТНОСТЬ ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ ❌❗️❌ НЕ КЛУБ!!! 👍3500€ ЗА НЕДЕЛЮ ЭТОТ МИНИМУМ ГАРАНТИРОВАН И ЭТО БЕЗ УЧЕТА ДОПОВ !! 🔔🔔🔔 👑 ДОПЫ ,ЧАЙ,ПОДАРКИ – ПОЛНОСТЬЮ ВАШИ […]

Теги
Эскорт ЕвропаИталия
Подробнее
лучшие условия ИТАЛИЯ для Красивых
3
лучшие условия ИТАЛИЯ для Красивых
Доход в час: 300 EUR
% Модели: %

🇮🇹🇮🇹🇮🇹 ITALY 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 НАБОР КРАСИВЫХ ОТ 18 ДО 35 Предлагаем лайтовые условия и хороший доход. Знаем все нюансы работы изнутри и можем помочь тебе с любым вопросом. То, что мы можем тебе дать: 💎 Хороший доход 💎 База постоянных, проверенных клиентов 💎 График работы оговаривается ИНДИВИДУАЛЬНО 💎 50/50, наша работа того стоит 💎 Чаевые и […]

Теги
Эскорт ЕвропаИталия
Подробнее
Италия 🇮🇹 требуются красивые на работу
432
Италия 🇮🇹 требуются красивые на работу
Доход в час: 300 EUR
% Модели: %

+393510459317❗️⚠️❗️РЕКОМЕНДУЮ СОХРАНИТЬ МОЙ НОМЕР (италия страна сюрпризов😳😄А Я ВСЕГДА МОГУ ПОМОЧЬ) …..ЗАПОМНИ ЭТО ⤵️ 🔥ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ! 🔥ROMA | MILANOРИМ | МИЛАНИ другие города ТОП МЕСТА ПО РАБОТЕ Самые высокие цены по ИТАЛИИДЕЛАЕМ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА ДЛЯ РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ ✉️📂✔️✔️ВНИМАНИЕ!! Мы приглашаем к сотрудничеству адекватных, целеустремлённых девушек готовых зарабатывать ✔️✔️АГЕНСТВО TOP CLASSA ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ ИТАЛИЮ! […]

Теги
Эскорт ЕвропаИталия
Подробнее
Италия Топ условия для Топ девушек Самый РАЗГАР ЗАРАБОТКА
32
Италия Топ условия для Топ девушек Самый РАЗГАР ЗАРАБОТКА
Доход в час: 300 EUR
% Модели: %

💠🇮🇹🇮🇹💠🇮🇹🇮🇹💠🇮🇹🇮🇹💠 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 ИТАЛИЯ🇮🇹🇮🇹🇮🇹 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹        Мы работаем тут 13 лет  ЛУЧШЕЕ МЕСТО ОТЛИЧНОГО ЗАРАБОТКА В КОРОТКИЙ СРОК!!!         🟣От 15.000€. 30.000€. 🟣            чистыми за 30 дней              РАБОТА ПОД  ИНДИ! ❌❗️❌  ВАША БЕЗОПАСТНОСТЬ ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ ❌❗️❌                  НЕ КЛУБ!!!  👍3500€ ЗА НЕДЕЛЮ           ЭТОТ МИНИМУМ           ГАРАНТИРОВАН И ЭТО БЕЗ УЧЕТА ДОПОВ !!  […]

Теги
Эскорт ЕвропаИталия
Подробнее
ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ 19 ЛЕТ УСПЕХА
5
ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ 19 ЛЕТ УСПЕХА
Доход в час: 300 EUR
% Модели: %

 🔥ОТКРЫТ НАБОР‼️ В МЕСТА  ПРОВЕРЕННЫЕ‼️ ТЫСЯЧАМИ ДЕВУШЕК.  ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ТОЛЬКО НЕ ТЯНИ. НАПИШИ МНЕ  ‼️‼️‼️‼️‼️‼️  *ТОП-ТУРЫ:*  ИТАЛИЯ ИЗРАИЛЬ ДУБАЙ КРЫМ ФРАНЦИИ ЛОНДОН ТУРЦИЯ ИСПАНИИ ЛАТВИИ ЛИТВА СЕРБИИ АРМЕНИИ АМЕРИКА ГРЕЦИЯ ШВЕЙЦАРИИ ШВЕЦИЯ ИОРДАНИЯ КАТАР  *Мы даем:*  1⃣ КРЕДИТАЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ 2⃣ ВЫЕЗД С ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА 3⃣ БЕЗОПАСТНЫЕ МЕСТА 4️⃣ВСЕ 50/50 5️⃣ ВАША СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕННОСТЬ В […]

Теги
Эскорт ЕвропаИталия
Подробнее
Здесь ВСЕ , ПРОЧИТАЙ,ОСТАНОВИСЬ, ЗАРАБОТКИ НЕРЕАЛЬНЫЕ!!!
423
Здесь ВСЕ , ПРОЧИТАЙ,ОСТАНОВИСЬ, ЗАРАБОТКИ НЕРЕАЛЬНЫЕ!!!
% Модели: 50%

Остановись ☆ ПРОЧИТАЙ И ЗАПИШИ МОЙ ☎‼️+393512840818‼️ Если ты ещё не разу не была в  ✍️✍️✍️_ЗАГРАНИЦЕЙ- ИТАЛИЯ, ЛОНДОН(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ),  Франции(МНОГО ГОРОДОВ),ПАРИЖ,Словения,Бельгия,Новый Уренгой,_ _НА_ Балканах(СЕРБИЯ,МАКЕДОНИЯБОСНИЯ),НА Адриатике(ХОРВАТИЯ,АЛБАНИЯ),МЕКСИКА,Армения(ЕРЕВАН),Швеция,Швейцария,Германия,Дубай,БахрейнТурция(Стамбул),Америка,Амстердам,КРЫМ(Ялта),Египет,Ливан,Катар,Греция,Африка,Саудовская Аравия,Литва(Вильнюс),Хорватия,Кипр,Иордания,Южносахалинск,Владивосток,Хабаровск,Израиль ……….)✍️✍️✍️_Моя хорошаяесли ты ждёшь какой-то знак , чтобы уже согласиться на нормальную работу и НАЧАТЬ зарабатывать КРУТО‼️🔥‼️‼️‼️🔥‼️‼️‼️‼️🔥‼️‼️‼️🔥‼️‼️        🥎ВОТ ОН ЭТОТ ЗНАК!🥎       ‼️‼️‼️🔥‼️‼️‼️🔥‼️‼️‼️🔥‼️‼️‼️🔥‼️🤩👻ВОТ 🔥ТВОЙ СТАРТ🔥, зарабатывать от 10000€ до 60000€ за […]

Теги
Эскорт ЕвропаИталия
Подробнее
Италия страна очень огромных заработков ВЕДЕМ НАБОР КРАСИВЫХ
322
Италия страна очень огромных заработков ВЕДЕМ НАБОР КРАСИВЫХ
Доход в час: 300 EUR
% Модели: %

Привет 👋 я все ещё здесь 🔥🛎🔥Я уверен ты не раз слышала о нашем агенстве, и твои подруги уже с нами работали, и конкуренты о нас говорят🤑 Тогда чего же ты ждёшь⁉️Гоу в🇮🇹🌍🇮🇹 Италию на зимовку, да ещё и по самому высокому ценнику в Европе💸💸⭕️250€ – incall⭕️300€ – outcall + taxi Вся работа и расходы […]

Теги
Эскорт ЕвропаИталия
Подробнее
1 2