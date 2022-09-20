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Дорогие девушки! Если вы не согласны жить монотонно и скучно, если устали на всём экономить, подумайте о заработке за границей. Отличным вариантом для этого станет Италия: Милан, Рим и другие крупные города чудесной европейской страны. Здесь вы начнете получать такие суммы, которые позволят вам реализовать любые мечты. Вы сможете увидеть мир, причем не тратя на это деньги, а наоборот зарабатывая их.

Не отказывать себе в своих желаниях, ощущать все краски жизни, наслаждаться солнцем и красивой природой — таким будет ваше будущее. Высокооплачиваемая работа для девушек — это шанс, который не стоит упускать!

Почему именно Итальянская Республика? Во-первых, эта страна находится достаточно близко от нас. Следовательно, можно не прерывать отношений с близкими, родными и друзьями. Вы сможете без проблем и вполне дешево летать, звонить и даже отправлять почту.

Например, посылка или бандероль придет примерно за 6–14 дней. Во-вторых, итальянский язык достаточно прост в освоении, поэтому подтянуть или выучить его можно будет прямо на месте.

Но это еще не все преимущества, которые ждут работающих девушек в Италии.

Среди прочих достоинств рабочего турне стоит отметить:

хорошие оклады;

знакомство с богатой культурой и историей;

бесценный опыт, который точно пригодится вам в будущем;

знакомство с интересными людьми.

Пожалуй, самый весомый плюс трудоустройства в Европе — это высокая зарплата. Зачастую, выполняя те же обязанности, что и у себя на родине, приезжие работники получают в разы больше. Это касается всех вакансий, включая такие, как няня, сиделка, официантка, горничная. Особенно заманчивые гонорары в сфере досуга.

По статистике, заработки в ней могут достигать 9–20 тысяч евро в месяц!

Высокооплачиваемая работа для девушек в Италии

Далеко не все барышни, которых природа наградила симпатичной внешностью, знают, как пользоваться своим даром. Но красота — это бриллиант, который требует правильной огранки. Если вы хотите получить от жизни всё, чего заслуживаете, тогда модельный бизнес и сфера досуга — это именно те ниши, которые вам подходят.

Найти такие вакансии можно в эскорт-агентствах. Они предлагают молодым , красивым особам рабочие места в самых богатых и знаменитых итальянских городах.

Работать можно в разных направлениях!

Самые популярные из них:

модель; хостес в ночном клубе; танцовщица (в том числе, гоу-гоу и стриптиз); массажистка.

Если танцы, массаж и модельный бизнес — это сферы, понятные во всем мире, то о профессии хостес знают не все. Что же это и какую специфику данная специальность имеет в местных реалиях?

На самом деле, это не что иное, как развлечение посетителей и создание для них приятной атмосферы. Барышня подсаживается к гостям, беседует с ними, а взамен получает угощение в виде коктейля, сока, вина и так далее.

За это общение с клиентами заведение платит сотруднице зарплату. Причем (характерно именно для итальянских баров) оплата идет чаще всего не в виде процента от стоимости напитка, а за сам факт его заказа.

Такая работа в Италии для русских девушек очень выгодна. Прежде всего, потому что горячим итальянцам, как и другим южным мужчинам, очень нравится славянский типаж. Они охотно беседуют с нашими красотками и с радостью угощают их коктейлями.

Другое название такой деятельности — работа на консумации (от латинского consumo — «потребляю»). В Риме, Милане и других городах она в основном пассивная. То есть мужчины сами выбирают барышню, с которой хотят пообщаться.

Но так как людей в заведениях в будние дни бывает не много, девочкам приходится иногда проявлять инициативу и самим подходить к посетителям. Для общения с гостем необходимо знание языка. Особенно итальянского, так как на английском местные говорят плохо.

Работа для девушек в Италии — жизнь без забот

Хотели бы вы, чтобы мир крутился вокруг вас? Внимание мужчин, подарки, дорогая одежда — разве не об этом вы всю жизнь мечтали? Красивые девушки могут легко получить всё это. Перед ними будет буквально весь мир со всеми его прелестями и богатством.

Консумация в Италии и другие денежные профессии позволяют легко добиться желаемого!

Причем огромный плюс такой занятости состоит в том, что получить ее легко. Вам не надо иметь какое-то особое образование, специальные знания или навыки. Нужно лишь ваше желание. Оставьте рутину скучных дел и отправляйтесь в чудесное турне по солнечной стране!

Забудьте о тесных офисах, маленькой заработной плате и постоянной усталости. Вас ждет теплый климат, вкусная кухня и новые знакомства, которые сделают вашу жизнь яркой.

Чтобы устроиться в ночной клуб или иное заведение, вы не обязательно должны быть обладательницей модельных параметров. Достаточно быть просто милой и обаятельной. Агентствам интересны дамы с разной внешностью, так как они находят изюминку в каждой из них.

Кроме того, приветствуется живой, веселый характер и энергичность. Потому что эти качества помогают легко находить контакт с новыми людьми и самой испытывать радость от общения.

Чтобы успешно работать на клубных должностях, знания английского языка будет мало. Причина этого кроется в местном менталитете. Как оказывается, итальянцы весьма ревниво относятся к своей культуре. А потому довольно неохотно изучают иностранные языки. Но для вас это не станет проблемой.

Если заранее выучить элементарные разговорные фразы плюс использовать улыбку и обаяние, уже можно будет общаться с мужчинами. Кроме того, метод погружения в языковую среду, как известно, считается самым эффективным из всех существующих.

Вы будете слышать окружающих вас людей и скоро заговорите сами. Иногда это случается быстрее, чем через 2 недели!

Работа в Италии для девушек — красивая страна ждет вас

Государство входит в десятку мировых туристических направлений. Каждый год его посещают более 2,5 млн туристов. Страна многолика. В ней есть и огромные мегаполисы с красивыми площадями, и уютные маленькие городки с древними домами и узкими улочками.

Горные и морские курорты также очаровывают туристов. Здесь можно хорошо отдохнуть и летом, и зимой. Вот почему работа для девушек обычно связана с массой приятных впечатлений. Благодаря гибкому графику всегда удается выкроить время на то, чтобы насладиться окружающими красотами.

На территории страны насчитывается более 100 тысяч памятников истории. Всё это наследие былого могущества и славы, времен, когда нынешняя республика была Римской империей.

И хотя эпоха небывалого расцвета давно прошла, итальянская земля с годами не утратила своей притягательной силы. Она славится на весь мир как родина оперного искусства, а также занимает второе место среди крупнейших мировых производителей вина.

Но главное — это гостеприимство местных жителей. В этой стране царит атмосфера, располагающая к приятному общению и веселью.

Если вам нужна денежная работа в Италии для девушек, отзывы почти однозначно порекомендуют вам ехать в крупные города. Самые экономически успешные районы находятся в северной и центральной части полуострова.

Это области Ломбардия, Эмилия Романья, Венето, Лацио, Пьемонт и другие. Южные регионы вместе с островами Сицилия и Сардиния менее развиты, и там труднее найти хорошие вакансии.

Работа в Риме для девушек

«Вечный город» — это, пожалуй, один из лучших вариантов для карьеры. Вакансий здесь всегда много. Если вы профи в какой-то сфере, тогда безо всяких сложностей найдете для себя рабочее место.

Кем можно устроиться? Если вы учитель, займитесь частными уроками.

Хорошо знаете языки?

Тогда можете работать переводчиком или гидом. Можно также наняться няней для ребенка или сиделкой для пожилого человека. В этих сферах удастся заработать 800–1300 евро в месяц. Если эта сумма кажется маленькой (а так оно и есть), лучше выбрать более престижные вакансии в сфере досуга.

Если у вас идеальная внешность, тогда вам путь в модельный бизнес. Любите общение — для вас открыты вакансии в различных досуговых агентствах.

Кроме высокой зарплаты, эти направления выгодны также тем, что работодатели обеспечивают сотрудниц бесплатным проживанием. Причем жилье предоставляется в хороших районах столицы — близко к рабочему месту, транспорту и магазинам.

Обычно девочек селят в уютные апартаменты, рассчитанные на 2–3 человека. Внутри есть всё нужное для комфортной жизни: от посуды до утюга и стиралки.

В свободное время вы наверняка захотите побродить римскими улицами и осмотреть интересные места. И это понятно, ведь город, стоящий «на семи холмах», входит в число самых популярных у туристов всего мира. Среди известных объектов — Колизей, Собор Святого Петра, Фонтан Треви и многое другое.

Много здесь и развлечений: жизнь буквально кипит и днем, и ночью. Среди самых известных дискотек — Gilda и Alien. В числе лучших клубов — Piazza Siena Art Café, Escopazzo и многие другие. А что касается ресторанов, то здесь найдутся подходящие варианты и для строгих гурманов, и для тех, кто любит простую, но вкусную еду.

Работа в Милане для девушек

Главный город Ломбардии считается деловым и финансовым центром страны. А еще это столица моды и бизнеса, самый богатый и стильный итальянский мегаполис. Он особенно популярен у любителей роскошного шопинга.

Два раза в год — весной и осенью — здесь проходят недели модных показов. А такого количества брендовых бутиков от самых знаменитых кутюрье, пожалуй, нет больше нигде в мире.

Поражают и местные достопримечательности. В свободное время непременно надо посмотреть Миланский собор, оперный театр «Ла Скала», замок Сфорца, Соборную площадь. Ценители искусства могут полюбоваться на легендарную фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и другие памятники истории и культуры.

Несомненно, сюда едут именно те, кто хочет жить и работать в одном из красивейших мест Европы. Благо, вакансий здесь всегда в достатке. Это касается и прибыльной досуговой ниши. Можно работать в ночных клубах, барах, массажных салонах, а также в модельном и шоу-бизнесе.

Как и в других городах, работодатели предлагают девочкам бесплатное жилье и даже услуги водителя.

Должности прекрасно оплачиваются, а требования к молодым леди стандартные:

приятная внешность; легкий нрав; стремление зарабатывать.

Условия труда и порядок оплаты

Работать можно как на постоянной основе, так и в формате командировки. Туры длятся от 5 до 15 дней и более. Это удобный вариант для женщин, у которых уже есть рабочее место на родине, а также для студенток, желающих подработать на каникулах.

Что касается гонораров в досуговой сфере, то они в 5–12 раз превышают среднюю зарплату по стране. Причем практикуются как ежедневные выплаты, так и по графику, скажем, раз в две недели. Чтобы не разочароваться в своих ожиданиях, этот момент надо уточнять у менеджера. Впрочем, оба варианта имеют свои плюсы.

Например, получая деньги каждый день, можно не переживать, что зарплату задержат или не выплатят. Но зато финансы так быстрее «утекают» из рук. Особенно трудно удержаться тем, кто любит шопинг.

Согласитесь, что в Милане — столице мировой моды, да и в богатом Риме тоже, очень много соблазнов. Они буквально кружат голову и побуждают к тратам, порой спонтанным.

Так что если ваша цель — накопить некую сумму для крупных покупок, удобнее получать заработную плату сразу за полмесяца. А целей, ради которых стоит отложить деньги, немало. И что главное, все они вам доступны! Ведь ваша высокая зарплата позволит легко решить любые задачи.

Назовем лишь некоторые из них:

приобрести авто;

купить квартиру;

оплатить учебу в вузе;

вложить средства в свою внешность, например, сделать пластику или дорогие процедуры;

финансово помочь семье.

На сегодняшний день работа за рубежом является надежным способом изменить свою жизнь к лучшему. Прекрасная солнечная страна ждет вас! Зарабатывая здесь, вы станете богатой и успешной. Пока вы молоды и красивы, успеха можно достичь почти без усилий.

Не упустите этот чудесный шанс!