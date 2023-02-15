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Работа в эскорте для девушек

Какая юная барышня не мечтает о роскошной жизни? Отдых на шикарных курортах, ужины в дорогих ресторанах, брендовые бутики, дружба с элитой… Хочется быть успешной и независимой! И если раньше это было доступно только тем, кто родился в богатой семье, то сегодня покорить вершины можно своими силами. Но это не значит, что придется годами, шаг за шагом строить карьеру, растрачивая свою молодость и красоту. Работа в сфере эскорта для девушек — это возможность добиться успеха в самые короткие сроки и без особых сложностей.

Если раньше в почете были такие ценности, как скромность и стыдливость, то сегодня их считают наивными стереотипами. Правда в том, что красивые, раскованные, уверенные в себе леди оставляют далеко позади своих застенчивых подруг. Более того, амбициозные барышни достигают порой таких вершин, которым завидуют даже мужчины. Поэтому не удивительно, что многие молодые красавицы желают работать в эскорте. К счастью, почти каждая девушка с милой внешностью и без комплексов может попробовать себя в этой сфере.

Что такое эскорт?

В переводе с французского слово «эскорт» (escorte) обозначает «сопровождение». Состоятельные мужчины нанимают красивых, ухоженных девушек для того, чтобы появляться с ними в обществе:

на вечерниках и банкетах;

или деловых встречах;

на курортах и в турне.

Сопровождение вовсе не означает непременный интим — всё зависит от желания эскортницы и ее личной симпатии к клиенту. Да и мужчины, которые обращаются за услугой, нуждаются, как правило, не в короткой интрижке. Они платят именно за то, чтобы в обществе их сопровождала шикарная спутница.

Эскорт — услуги не для неудачников, а для успешных бизнесменов, политиков и других состоявшихся людей. Для тех представителей сильного пола, которые достигли немалых высот и могут позволить себе быть щедрыми и окруженными красавицами.

Для девушек же работа в сфере эскорта — это возможность заработать очень хорошие деньги и получить доступ в высший свет. Барышни действительно обретают шанс круто изменить свою жизнь. Но нельзя сказать, что это не требует от них никаких усилий.

Вакансии подходят, прежде всего, тем девочкам, которые вкладывают в свое развитие очень много сил и стараний. И это понятно, поскольку солидные мужчины хотят видеть рядом с собой вовсе не простушек, а изысканных леди с хорошими манерами.

Так что, главные качества, которые ценятся в барышнях — это холеная внешность и умение вести себя в обществе. Заработок напрямую зависит также от таких навыков, как грамотная речь и эрудиция, которая позволяет вести беседы на любые темы — от книг до политики. Чем приятнее и умнее девушка, тем больше у нее шансов пробиться на самый верх и получать дорогие заказы.

Использовать для заработка свой острый ум, красоту и хорошие манеры — не стыдно и не низко. Наоборот — стыдно быть взрослой, но жить на копейки и не иметь желания ничего менять.

Почему так популярна эта работа эскорт

У многих возникает вполне резонный вопрос: почему успешные мужчины пользуются услугами эскортниц? Поводов на самом деле очень много. Наиболее частые из них:

60% — из-за занятости нет времени на создание семьи или постоянные отношения;

35% — не хватает женского внимания, но услуги девочек «на одну ночь» не отвечают статусу или убеждениям;

5% — есть семья, но супруга не желает участвовать в светской жизни или не соответствует канонам, принятым в деловом окружении.

Причины, как видим, касаются как рабочего графика, так и личной жизни. Всем известно, что этикет обязывает появляться на светских мероприятиях не в одиночестве, а с парой. Наличие приятной, ухоженной спутницы — своего рода символ престижа. Красивая девушка подчеркивает статус своего кавалера не хуже, чем дорогие часы или новенькое авто.

Если мужчина одинок, найти достойное сопровождение для себя ему проще всего в модельном агентстве. По этой же причине, кстати, услугами моделей часто пользуются бизнесмены в командировках. Даже находясь далеко от дома, вне привычного круга общения, они могут выбрать для себя роскошную спутницу для посещения банкета, выставки или иного события.

Кроме чисто деловых аспектов, общение с приятными девушками доставляет мужчинам искреннее удовольствие. Многие мачо готовы платить большие деньги только за то, чтобы их выслушали, поддержали и проявили банальное женское участие. Хотя в это и трудно поверить, но богатые люди нередко испытывают чувство одиночества. И его не могут скрасить ни шикарные виллы, ни дорогие машины, ни людные банкеты. Только душевное общение способно принести покой и релакс.

А что может быть приятнее, чем вечер в компании с милой дамой? В частности такой, которая умеет поддержать интересную беседу, охотно слушает и не тяготит своими проблемами. Пожалуй, поэтому самый высокий заработок бывает у тех девочек, которые осознают, что мало казаться просто красивой куклой. Важно быть мудрой женщиной и даже немного психологом.

Жить или существовать — выбор за вами

Какая бы причина ни побуждала мужчину искать для себя красивую спутницу (будь то участие в мероприятии или просто общение), профильные агентства готовы прийти на помощь. Клиенты таких компаний получают в полном объеме все оплаченные услуги, а барышни — свои высокие гонорары.

Но не только деньгами привлекает юных прелестниц сфера сопровождения. На самом деле, девочки обретают шанс полностью, в лучшую сторону, изменить свою жизнь. И это вовсе не преувеличение!

Не секрет, что дни, месяцы и годы большинства обычных людей в нашей стране проходят как тяжелые трудовые будни. Причем зарплаты, как правило, оставляют желать лучшего. Денег у простых работяг едва хватает на еду, на оплату коммуналки и на самую простую одежду. На какое развитие и реализацию талантов можно рассчитывать в таких условиях? Какие курорты и путешествия могут позволить себе работницы заводов и продавцы на кассах?

К сожалению, красивая жизнь для них — это всего лишь мечты. И уж тем более, ни о каких сбережениях на будущее не идет и речи. Всё что ждет простых женщин без карьеры и богатого мужа — это 35–40 лет тяжкого труда, скука в четырех стенах, а потом мизерная пенсия и печальная старость.

Но вы же знаете, что достойны большего! К счастью, существуют вакансии (эскорт в первую очередь), которые позволяют зарабатывать очень большие деньги. А это значит, вы сможете достойно жить и ни в чем себе не отказывать. Любые покупки и траты будут вам доступны уже завтра. Более того, вы сможете откладывать средства, чтобы обеспечить себе безбедное будущее.

Что дает девушкам работа в эскорте

Только представьте себе, какие перспективы откроет перед вами финансовая независимость!

Во-первых, вы сможете реализовать свои таланты практически в любой интересной вам сфере. Например, получить образование по желаемому профилю или посвятить всё свободное время любимому хобби.

Во-вторых, перед вами будут открыты любые границы. Причем как в переносном, так и в прямом смысле. Вы сможете побывать в разных странах. Шопинг в Милане, отпуск на Лазурном Берегу, дайвинг на Мальдивах? Легко! Вы узнаете, как выглядят райские уголки нашей земли и что такое элитный сервис.

В-третьих, у вас будет возможность обрести новый круг общения и завести нужные знакомства. А ведь все знают, как полезные связи помогают в решении самых разных вопросов. И всё это лишь за вашу молодость, обаяние и умение себя показать.

Но и это еще не все плюсы! Очень часто работа в эскорте становится лишь первой ступенью к карьерным высотам. Например, из сопровождения некоторые девочки переходят в кино или в модельный бизнес.

Вы не поверите, но многие звезды, чьи фото украшают страницы глянцевых журналов, начинали как эскортессы. Среди них Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Наталья Водянова. Они смогли стать богатыми и знаменитыми, а значит и вам это под силу! Не теряйте времени, оно утекает вместе с молодостью, а значит и с шансами на новую счастливую жизнь.

Эскорт вакансии дома и за границей

Приглашаем девушек посмотреть наш каталог объявлений от крупных компаний и модельных агентств. Наниматели предлагают, как правило, два вида вакансий:

местный эскорт — посещение с мужчиной вечеринки, выставки или другого мероприятия в своей стране или городе; работа на выезд — когда модель уезжает вместе с клиентом за границу на какое-либо количество дней. Срок поездки при этом может быть любым.

И тот, и другой вариант — это интересная и высокооплачиваемая работа для девушек. Что из этого выбрать, зависит только от вашего желания, готовности к частым поездкам и знания языков. Еще одно заманчивое предложение для тех, кого интересует выездной эскорт — вакансии в категории «Туры». Это объявления о наборе молодых красавиц в поездки за границу сроком от 2 до 20 дней.

Особенно популярны такие страны:

Европа — Франция, Италия, Бельгия, Норвегия, Швеция и другие;

Азия — Корея, Китай, Индия;

Ближний и Средний Восток — Израиль, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт.

Для кого эти вакансии

Хотя сопровождение — и приятная работа, эскорт для девушек вовсе не безделье. Более того, это заработок не для ленивых, а для тех, кто готов постоянно расти и развиваться. Поскольку хорошие внешние данные — основной актив и богатство молодых эскортниц, львиную долю свободного времени нужно уделять уходу за собой. И если в обычную сферу досуга устраивают почти любых милых девушек от 18 лет, то в VIP-эскорт берут далеко не всех.

К претенденткам предъявляют весьма серьезные требования:

стройная фигура и отсутствие лишнего веса (то есть занятия фитнесом обязательны);

чистая кожа без заметных изъянов (причем без избытка косметики, так как сейчас в моде всё натуральное);

красивые, ухоженные волосы;приятные черты лица. При этом типаж значения не имеет, поскольку в разных странах и даже городах свои каноны женской красоты;

возраст — от 18 лет до 35 максимум.

Очень важным навыком является умение девушки быстро и ловко привести себя в порядок. То есть сделать укладку и макияж, подобрать правильный наряд для того или иного события.

Чтобы работа в эскорте приносила желаемый заработок, одной приятной внешности мало. Еще нужны хорошие манеры и умение находить общий язык с новыми людьми. Надо излучать уверенность в себе, и не быть при этом навязчивой или вульгарной. А еще в любой ситуации важно улыбаться, оставаться милой и позитивной.

При общении понадобятся также чувство такта и женское чутье. К примеру, надо видеть настрой собеседника. Во время беседы — интуитивно понимать, в какой момент следует заговорить, а в какой — не перебивая слушать.

Поскольку в задачи красоток входит поддержание разговора, нужно уметь связно вести беседы на разные темы. Как мы уже говорили, среди самых популярных — искусство, культура, кино, политика. Если барышня претендует на командировки за границу, желательно знание иностранных языков.

Как стать эскортницей

Итак, вы приняли решение: ищу работу — эскорт в родном городе или за границей. С чего же начать поиск? Вот несколько советов. Здраво оцените свои возможности, отметив как сильные, так и слабые стороны. Так вы не обманетесь в ожиданиях и не разочаруетесь в результатах. Более того, объективная планка притязаний поможет вам быстрее найти подходящую вакансию.

Подготовьтесь к новому ритму жизни заранее. Если вы учитесь в вузе, подумайте, как будете чередовать работу и обучение. Если есть маленький ребенок, договоритесь с родными о помощи хотя бы на первое время.

В принципе уже после первых гонораров вам будет по карману хорошая няня или престижный детский сад. Благодаря тому, что обычно агентства предлагают гибкий график, вы сможете легко совмещать свои привычные дела и заработок.

Позаботьтесь о портфолио. Лучше обратиться в фотостудию и сделать хорошие снимки. Они станут вашей рекламой, поэтому скупиться на качество не стоит. Впрочем, приглашая на работу девушек, многие агентства предоставляют услуги фотографа и помогают составить наиболее выгодное резюме.

Чтобы стать эскортницей VIP-класса, вспомните обо всех своих талантах. Возможно, вы красиво танцуете или владеете навыками эротического массажа? Свободно говорите по-английски или разбираетесь в искусстве? Об этих умениях стоит упомянуть на кастинге.

Работа в эскорт агентстве: как выбрать

Чтобы не попасть к нечестному работодателю, надо внимательно подходить к выбору компании. Только солидные, давно работающие агентства могут гарантировать безопасность. Чтобы прояснить все моменты, обратитесь к агенту напрямую. Если наниматель настроен серьезно, вам подробно всё расскажут, ответят на все вопросы и не оставят недомолвок.

Среди условий, на которые стоит обращать особое внимание:

официальный контракт;

порядок выплат (удобнее всего — каждый день);

график и выходные;

гарантии безопасности и защиты личных данных.

Если сомневаетесь в выборе агентства, поинтересуйтесь отзывами и спросите мнение людей, которым доверяете. Это могут быть подруги и другие знакомые девочки, у которых уже есть опыт в сфере досуга.

Если вам нужна денежная работа для девушек, эскорт будет лучшим решением. Он даст вам быстрый и высокий заработок. Денег хватит не только на развлечения и шопинг, но и на сбережения. Кроме того, вы сможете найти свою любовь и устроить личную жизнь.

Ведь где, как не в кругу богатых мужчин, искать себе достойную партию?

Понятно что, как и в любой профессии, в досуговой нише есть и свои минусы. К ним, в первую очередь, относится зависть других людей. Женщинам не дадут покоя ваши амбиции и успехи, а неудачники мужского пола будут злиться, что дорогая красавица им не по карману.

Но разве стоит обращать внимание на эти мелочи? Пока вы молоды и красивы, вы можете добиться всего. Главное — определить цель и идти по намеченному пути. Тогда всё получится, и придет успех.

Подведем итоги

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