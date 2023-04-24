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Чтобы зарабатывать много денег, не обязательно ехать на другой конец света. Престижная работа для девушек в России — это прекрасный шанс решить все свои материальные проблемы.

Работа в России для девушек: обзор рынка труда

Какие профессии сейчас популярны среди представительниц прекрасного пола? Всё зависит от опыта и образования!

Например, окончив среднее специальное учебное заведение, можно рассчитывать на должность бухгалтера, продавца, секретаря.

Или же стать парикмахером, поваром, портнихой.

После вуза женщины устраиваются юристами, учителями и врачами.

Но надо признать, что диплом любого учебного заведения — это лишь документ. То есть, по сути, бумага. И даже если там стоят одни пятерки, это вовсе не гарантирует девушке работу в России по специальности.

Часто случается так, что вузовские знания оказываются ненужными!

Причем они не нужны ни обществу, ни самой женщине. Пытаясь найти подходящую вакансию, выпускница вуза вдруг узнает, что ее зарплата будет далека от желаемой. Да и сами работодатели не спешат предлагать места девочкам без опыта.

Кстати, зарплаты на предприятиях в разных городах РФ сильно различаются. Скажем, в столице, средний оклад — 65 000 рублей. А где-нибудь в глубинке всего 28 000.

Но и там, и там не густо, не правда ли?

Вакансии с высокой зарплатой

Однако всё же многие иностранки, наравне с местными девушками, ищут работу именно в России. Причем дамы легко устраиваются на высокооплачиваемые должности. Даже без образования и какого-либо стажа, вчерашние школьницы и студентки получают в разы больше учителей и бухгалтеров.

В чем же секрет такого успеха?

А в том, что эти барышни не тратят время на многолетнее просиживание в офисе, а сразу идут в престижную сферу досуга. В ней можно зарабатывать 500-900 тысяч рублей в месяц! И это — почти не напрягаясь. Только за счет своего обаяния и женственности.

Трудоустройство для милых дам

Устроиться в сферу досуга могут любые барышни, независимо от типа внешности и происхождения. Наряду с россиянками, в престижные агентства и досуговые салоны принимают иностранок.

В России всегда есть работа для девушек из Восточной Европы, Средней и Южной Азии, республик Кавказа.

Почему именно РФ привлекает выходцев из ближнего зарубежья?

Во-первых, для женщин из бывшего СНГ здесь нет языкового барьера и можно работать, даже не говоря по-английски.

Во-вторых, понятна культура, менталитет и кухня — не надо привыкать, как в экзотических странах.

В-третьих, относительная близость к родным краям позволяет в любое время съездить домой.

Выгодна работа в России также для индийских и пакистанских девушек. Знание английского позволяет им сотрудничать с иностранными клиентами. Что, разумеется, приносит очень хороший доход.

Где и как искать вакансии

Крупные города являются основными экономическими центрами РФ. Это значит, что и труд здесь оплачивается выше всего. Кроме того, и возможностей для трудоустройства в мегаполисах больше.

Общий уровень безработицы

По стране 5,3% В столице 3,1%

Но далеко не все красотки стремятся на заработки только в Москву и СПб. Многих привлекает Север и Дальний Восток, потому что там тоже очень хорошие зарплаты. Других тянет к морю и теплу, и они едут в Краснодарский край.

Возможностей найти работу в России для девушек — масса. Но это не значит, что надо лично оббивать пороги компаний и агентств.

Лучшие предложения из сферы досуга представлены на нашем сайте.

Вам остается только выбрать объявление и связаться с менеджером. Всего один шаг — и перспективная, денежная вакансия станет вашей!

