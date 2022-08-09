​🇷🇺РАБОТА В МОСКВЕ🇷🇺 НЕ САЛОН РАБОТАЕМ С ЛЮБЫМИ ЦЕНОВЫМИ КАТЕГОРИЯМИ! 🌟ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: ⁃ График обговаривается индивидуально; ⁃ Бесплатное проживание в хороших апартаментах(возможно проживание одной или с подругой); ⁃ Вежливый и адекватный коллектив; ⁃ Найдём компромисс, если работу нужно совмещать с учёбой/ребёнком; ⁃ Безопасность 24/7; ⁃ Работа с постоянными и проверенными клиентами. 💵ЗАРАБОТОК ОТ 500.000₽, ОСТАЛЬНОЕ ЗАВИСИТ […]