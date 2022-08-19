Закрепленные объявления
🇨🇵ФРАНЦИЯ. УСЛОВИЯ ВИП УРОВНЯ.
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🇨🇵ФРАНЦИЯ. УСЛОВИЯ ВИП УРОВНЯ.
Доход в час: 250 EUR
% Модели: 50%

🇨🇵 FRANCE 🇫🇷 PARIS 🇫🇷 Дорогие девушки, элитное агентство Франции ищет новые лица для работы в сфере эскорт. 🇨🇵Агентство с многолетним опытом, приглашает девушек на работу в Париж. Наши условия работы🇨🇵: 📍Все первоначальные расходы агентство берет на себя! 📍Никаких денег от вас не требуется! 📍Знание языков не требуется. 📍Мы гарантируем полную конфиденциальность и безопасность. 📍Менеджер […]

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Эскорт ЕвропаФранция
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Топ ТУРЫ От ВЕДУЩИХ АГЕНСТВ МИРА .20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
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Топ ТУРЫ От ВЕДУЩИХ АГЕНСТВ МИРА .20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Доход в час: 300 EUR
% Модели: %

ОТКРЫТ НАБОР В МЕСТА ПРОВЕРЕННЫЕ ТЫСЯЧАМИ ДЕВУШЕК, ТОП МЕСТА.ТОП-ТУРЫ: ИТАЛИЯ ИЗРАИЛЬ ДУБАЙ КРЫМ ФРАНЦИИ ЛОНДОН ТУРЦИЯ ИСПАНИИ ЛАТВИИ ЛИТВА СЕРБИИ АРМЕНИИ АМЕРИКА ГРЕЦИЯ ШВЕЙЦАРИИ ШВЕЦИЯ ИОРДАНИЯ КАТАР Мы даем:  КРЕДИТАЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ ВЫЕЗД С ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА БЕЗОПАСТНЫЕ МЕСТА ВСЕ 50/50 ВАША СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ ,ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАСПИСАН, ЗАРАБОТОК ОТ […]

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Эскорт ЕвропаЕвропа
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‼️Работа для девушек в Чехии‼️ Отличные условия‼️
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‼️Работа для девушек в Чехии‼️ Отличные условия‼️
Доход в час: 120 EUR
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Милые девочки! 🇨🇿 🇨🇿🇨🇿Предлагаем вам работу в сфере досуга в нашем салоне/клубе с баром, охраной, посадочными местами ‼️Принимаем девушек любого типажа. МЫ НЕ АГЕНСТВО, вы общаетесь напрямую с РУКОВОДСТВОМ❗️ Мы работаем успешно много лет на территории Чехии. У нас два раскрученных клуба с площадью более 360 м2. Мы предлагаем Вам: 📍 заработок с консумации и […]

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Работа в досугеЭскорт ЕвропаЧехия
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Обеспечим жильём и работой в Париже
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Обеспечим жильём и работой в Париже
Доход в час: 350 EUR
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ПАРИЖ! НИЦЦА! КАННЫ! 🇫🇷полностью кредитуем дорогу и аренду жилья📍300 -350 евро – 1 час, самый высокий прайс в Европе!60/40 % – самый высокий процент в Европе !Прямой работодатель!Агенство с отличной репутацией находиться в рейтинге поверенных «Ферма»https://shpargalka.work/ferma/vipescortaphrodite/Пароль для входа 1234554321РАБОТАЕМ С 2008 года! ⭐️⭐️⭐️ ЛУЧШЕЕ И И САМОЕ ПЕРВОЕ АГЕНСТВО В ПАРИЖЕ📍ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕВУШЕК!ЖИЛЬЁ ИЩЕМ, […]

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Эскорт ЕвропаФранция
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ЭЛИТНЫЙ ЭСКОРТ ТУР ДЛЯ ДЕВУШЕК В ГРЕЦИИ
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ЭЛИТНЫЙ ЭСКОРТ ТУР ДЛЯ ДЕВУШЕК В ГРЕЦИИ
Доход в час: 180 EUR
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 *Элитный* *Эскорт* *Тур*             *Много*  *Работы* *Для*                                      *Девушек*                      *Октябрь*   Билет в Грецию за счёт агентства   Мы встречаем девушек в аэропорту и отвозим девушек […]

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Эскорт ЕвропаГреция
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ИТАЛИЯ. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. 60/40
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ИТАЛИЯ. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ. 60/40
Доход в час: 200 EUR
% Модели: 60%

ИТАЛИЯ -Большая база клиентов -Работаем 60/40 -60% Девочке -Каждый гость проверяется по всем базам ЧС -Все экстра и чаевые ваши -Помощь в организации поездки и оформлении документов -График с 09:00 до 00:00 -Кредитуем дорогу -Помощь в получении Шенгена для девочек из России – Час 200/250 -Трансфер для девочек из Украины WhatsApp, Telegram: +393891924244

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Эскорт ЕвропаИталия
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*💛🌅КИПР— чудесный остров моря и солнца!*🌅💛
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*💛🌅КИПР— чудесный остров моря и солнца!*🌅💛
% Модели: 50%

*💛🌅КИПР— чудесный остров моря и солнца!*🌅💛 _Дорогие девушки, успейте занять свое место💃_ *ГАРАНТОВАНО ДЕНЕГ БУДЕТ МНОГО!💵💸* ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ ИМЕННО НАС? 💸_ Да потому что: *💛мы агенство которое работает с проверенными заведениями класса люкс* *💛мы находимся на Кипре и являемся поддержкой девушке на протяжении всего контракта* *💛мы предоставляем максимум информации, что у нас безопасно […]

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Эскорт ЕвропаКипр
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Эскорт! Работа для девушек 18+ Швейцария/ Германия
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Эскорт! Работа для девушек 18+ Швейцария/ Германия
% Модели: 50%

📣 Приглашаем девушек   18+                 GERMANY  / SWITZERLAND  📍Lörrach 🇩🇪 📍Freiburg  🇩🇪 📍Basel 🇨🇭 ⚜️ВЫЕЗДА ⚜️200€/час ⚜️Допы + 💰 ⚜️50/50 ⚜️Жильё предоставляем 15€ ⚜️18+ ⚜️Без алко/наркозависимости  ⚜️Ухоженная  ⚜️Коммуникабельная  ⚜️Веселая  ⚜️С опытом и без ⚜️Рассмотрим разные типажи  Если ты общительная и раскрепощенная девушка которая мечтает о финансовой независимости – […]

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БЕЛЬГИЯ! СРОЧНО ЖДЁМ НОВЕНЬКИХ! РАБОТЫ МНОГО! ОТ 5000 ЕВРО ЗА 10 ДНЕЙ!
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БЕЛЬГИЯ! СРОЧНО ЖДЁМ НОВЕНЬКИХ! РАБОТЫ МНОГО! ОТ 5000 ЕВРО ЗА 10 ДНЕЙ!
Доход в час: 300 EUR
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Это супер-тур во всех смыслах! 500 евро в день минимум и 5 000 евро за 10 дней работы – минимальный доход сейчас! Это реальные суммы, которые сейчас девочки зарабатывают в туре!   ⭐️⭐️БРЮССЕЛЬ, МОЛ, АНТВЕРПЕН, ГЕНТ, БРЮГЕ и другие города по вашему желанию⭐️⭐️ Девочки! Бельгия – один из лучших туров для заработка! Страна очень стабильная […]

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