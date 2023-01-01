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Работа в Осло для девушек

Если вы хороши собой, любите роскошь и мечтаете жить в богатой стране, вы можете сделать отличную карьеру за границей. Вас ждет Норвегия — работа для девушек здесь прекрасно оплачивается и подходит широкому кругу лиц.

Вот только некоторые преимущества такого трудоустройства:

высокий, стабильный доход;

жизнь в одной из самых развитых европейских стран;

новые, интересные знакомства;

возможность изучить чужую культуру и историю.

Высокооплачиваемая работа для девушек в Норвегии

Лучшие вакансии стоит искать в эскорт-агентствах и компаниях, работающих в модельном бизнесе. Они предлагают перспективную работу в сфере досуга, заработки в которой составляют до 8 тысяч евро в неделю.

Возвращаясь из рабочей поездки, девочки привозят домой такие суммы, которые на родине не получится заработать даже за год. Эти деньги позволяют быстро решить все накопившиеся проблемы: будь то кредиты или неоплаченные счета.

Вы тоже сможете достичь успеха, уверенно стать на ноги и выплатить долги, если они есть!

Что такое финансовая независимость?

Это возможность обустроить свою жизнь именно в том ключе, который нравится вам. Хотите приобрести авто — пожалуйста. Обновить гардероб по последней моде — это вы наверняка сделаете в первую очередь.

Нужна квартира — купить ее можно будет уже после пары поездок. Денежная работа в Норвегии — это, без преувеличения, билет в счастливую жизнь. И вы можете легко им воспользоваться! Зачем мучиться от безденежья, отказывать себе в радостях, если вы молоды и хороши собой?

Пора наслаждаться жизнью и получить, наконец, то, чего вы достойны!

Направлений в досуговой нише очень много. Можно устроиться моделью, хостес, танцовщицей, массажисткой. Все эти вакансии предполагают высокую зарплату. А найти их вы можете среди объявлений на нашем сайте.

Эти предложения — для тех, кому нужен прямой работодатель. А также для тех, кто хочет поручить все заботы агентству, но ищет при этом надежного посредника с хорошей репутацией.

У многих возникает вопрос, почему именно Норвегия (Осло, в частности) так хороша для карьеры? Разве можно жить с комфортом в холодной стране, часть которой находится за Полярным кругом?

Оказывается, что да!

Причем можно не только хорошо чувствовать себя в командировке, но и мечтать вернуться сюда снова. Связано это, прежде всего, с высоким доходом, который гарантирует девочкам досуговая ниша. Но не только. Красавиц привлекают также комфортные условия труда. А еще безопасность и спокойный ритм жизни норвежских городов.

Вакансии в северной стране

Зимой здесь стоят полярные ночи, а летом солнце не уходит за горизонт даже в полночь. В этих краях суровый климат, что впрочем, никак не отбивает у иностранцев желание ехать сюда на заработки.

Страна славится своим высоким уровнем жизни и шикарными зарплатами. Как известно, добыча ископаемых — главная отрасль норвежской экономики, ее фундамент. По последним оценкам, запасы нефти превышают 1,3 млрд. тонн.

В связи с этим крупные нефтяные компании регулярно проводят набор персонала. Вакансии предоставляются как на морских платформах, так и на берегу. Мужчины, женщины, семейные пары из менее богатых стран Европы охотно едут сюда за высокими зарплатами. Но тяжелые условия приводят к текучести кадров.

Поэтому здесь постоянно требуются не только бурильщики, но и химики, электрики, сварщики, механики. А для бытового обслуживания — повара, официантки, уборщицы и горничные.

Не менее популярны также рабочие места на рыбных заводах.

Например, для женщин это специальности, связанные с упаковкой и фасовкой морепродуктов, заготовкой консервов и так далее.

Оклады в этих профессиях большие.

К примеру, в добывающей отрасли — 8–12 тыс. евро в месяц. На рыбзаводах — 3–5 тысяч. Но работать здесь тяжело. Прежде всего, из-за сложного климата: морозов, сырости, частых морских штормов.

Работа для девушек в Норвегии — есть выбор!

Понятно, что для молодых, красивых девочек, которые привыкли к комфорту, тяжелые специальности не подходят. Лучшим вариантом для них является сфера развлечений и досуга. Зарабатывать в ней можно наравне с нефтяниками и даже больше.

Кроме того, условия работы не идут ни в какое сравнение с грубым физическим трудом:

рабочие места в модных клубах, барах, ночных кафе;

гибкий график;

проживание в уютных апартаментах.

Место работы будет наполнено приятной музыкой и атмосферой легкости. После полуночи здесь начинается яркая ночная жизнь. И вы сможете находиться в самом ее эпицентре. Жилье тоже порадует комфортом и теплом. В квартире непременно будет своя кухня и бытовая техника.

Обычно у каждой девушки свои апартаменты, но иногда в них селят по 2–3 человека. Этот момент уточняйте у менеджера того агентства, с которым будете сотрудничать.

Рабочий день не обязательно должен быть полным. При желании можно работать всего 4–6 часов и всё равно получать очень приличные суммы. Оставшееся время будет приятно потратить на себя: гулять, заниматься шопингом или просто наслаждаться местными красотами.

А посмотреть здесь есть на что!

Как известно, норвежские берега изрезаны фьордами — узкими морскими заливами, которые глубоко вдаются в сушу. Они образуют красивые гавани, прикрытые от бурных волн цепями маленьких островов. Их виды очень живописные, а потому прогулка на катере доставит много радости.

Да мало ли чем можно еще заняться в красивой северной стране! Например, прокатиться по Бергенской железной дороге, сходить на рыбный рынок, посидеть на краю огромного утеса и побывать на леднике. Даже если вы приехали в тур на 7–10 дней, на экскурсии получится выделить какое-то время. Яркие впечатления гарантированы!

Работа для девушек в Осло

Этот город называют самой уютной столицей Северной Европы. Здесь царит атмосфера благополучия и спокойный ритм жизни. Вместо нарочитого шика кругом простая элегантность. Вместо спешки мегаполиса — традиционное скандинавское умиротворение.

Ценителей искусства приглашают музеи, галереи и театры. Для тех, кому нравится активный отдых в горах, придутся по душе лыжные трассы. На берегу Северного моря, конечно, не курорт, но хорошее место для релаксации на диких скалах.

Если вам по душе холодная красота, жизнь в Осло вам понравится. Тем более что здесь есть действительно высокооплачиваемая работа для девушек.

Одни из самых выгодных вакансий — танцовщица стрип и хостес на консумации. Они лучше всего подходят особам славянской внешности. Часто эти две роли совмещают. То есть девочки и танцуют, и общаются с гостями.

Чтобы добиться в этой сфере успеха, надо красиво двигаться и быть общительной. Очень пригодится в этом деле знание английского языка. Без этого навыка будет трудно привлекать клиентов, а значит, и зарабатывать.

Контингент местных клубов и баров — не только норвежцы, но также финны, датчане, шведы. Как и любые скандинавы, они в основном флегматичные и сдержанные. Но при этом тонко ценят красоту. Они наслаждаются шоу, а затем и охотно общаются с милыми барышнями.

Вот почему работа для девушек здесь имеет еще один плюс. А именно: возможность познакомится с интересными мужчинами. Если вы хотите устроить свою личную жизнь, возможно, здесь вы встретите своего викинга или северного принца.

Разумеется, танцы и консумация — это не все виды занятости, которые можно найти в столице. На самом деле, предложений намного больше. Если вы не умеете танцевать или не хотите работать в клубе, для вас есть другие, не менее денежные вакансии.

На нашем сайте каждый день публикуются объявления о новых рабочих местах в крупных и маленьких норвежских городах!

Работа в Норвегии для девушек: кому подходит

Чтобы удачно работать в богатой стране, надо выглядеть красиво и ухоженно. Но это условие наверняка легко выполнимо для любых молодых девочек. Аккуратный маникюр, стильный макияж, эффектная одежда…

Всё это скорее не требования, а стандарт, которому, так или иначе, соответствуют все леди, работающие в сфере досуга. Благо высокая зарплата позволяет не экономить на себе.

Уже после первых гонораров вы сможете купить себе красивые вещи, на которые раньше не хватало денег. Салоны красоты, фитнес, дорогой шопинг, непременно, станут частью вашей новой жизни.

Остальные пожелания к девочкам тоже простые:

возраст от 18 лет; наличие загранпаспорта; общительность.

Если вы мечтаете о Скандинавии, но нет денег на билет, не беда. Многие агентства предоставляют кредит на его покупку. То есть вы почти без вложений можете отправляться в поездку и начинать свою карьеру. Это разумное решение безо всякого риска для вас.

Устроиться в досуговую нишу можно как с опытом работы, так и без него. Всё зависит от конкретного направления деятельности. Если речь о стриптизе и шоу перед публикой, то нужны танцевальные навыки и артистизм. А вот начать карьеру модели можно буквально с нуля. Если у вас есть горячее желание работать, вы найдете для себя подходящую вакансию.

Хотите жить в одной из самых богатых стран мира, много зарабатывать и достойно проводить свои лучшие годы? Тогда выбирайте предложение на нашем сайте и отправляйтесь в чудесное турне, которое изменит вашу жизнь.